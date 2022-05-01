巴黎時尚精品品牌迪奧（Dior）於南韓首爾舉辦早秋大秀，並請來品牌大使Black Pink成員金智秀（Jisoo）、男神收割機裴秀智（Suzy Bae）及奧運冠軍金妍兒（Yuna Kim）等人一同現身看秀力挺，Jisoo身著黑色鏤空紗質洋裝，手提小型Lady Dior包款，絕美姿態讓一票線上看直播的網友一面倒的盛讚Jisoo簡直是仙女。「國民初戀」兼「男神收割機」的秀智，則是以一身綁帶束腰風衣現身，手拿最新的Dior Vibe包款，也再度推動看秀網友的聲浪，此起彼落的讚嘆聲出現在大秀旁的留言區，証實了兩人不相上下的粉絲護衛軍實力。

Jisoo身著品牌早秋鏤空洋裝，展現個人優雅身段。（Dior提供）

秀智則以大地色系的束腰風衣搭配Dior Vibe包款現身秀場。（Dior提供）

奧運金牌國手金妍兒也現身Dior發表會現場。（Dior提供）

而此次Dior現身首爾的梨花女子大學辦秀，也是相準了梨花女子大學傳達的女性權力的影響，從大秀開頭的女性滑板秀就可窺見端倪，這點也體現在Dior本次秋季服裝的輪廓與配件上頭。

早秋服裝的設計靈感源自不少對品牌女性力量深具影響力的前人，包含迪奧先生那充滿創意、勇敢且不畏傳統的妹妹Catherine、或是品牌初代藝術總監Suzanne Luling，這些女性都為Dior的品牌注入不少女性符碼，並在品牌的百年歷史中逐漸茁壯。

現任藝術總監Maria Grazia Chiuri也取材Dior家族企業曾使用過黃麻袋上的標語”L’union fait la force”（團結帶來力量）並為其重新設為徽章圖案，象徵Sisterhood－姐妹情誼的正面力量。

服裝則呈現出女性團結與自律之形象，大量制服元素出現在秀上，同時結合男性禮服、夾克與長外套等，襯托百褶裙、迷你裙或短褲裝束呈現女性打理權力風格的隱諱喻意。

雖然此次觀秀主題強調的是Sisterhood姐妹情誼，但女權主義向來是韓國娛樂圈最不願碰觸的敏感話題，秀智就曾因為力挺自己國家的女權運動吃過一次悶虧，而這次大秀的選址、出席佳賓與服裝設計風格，對照品牌藝術總監Maria Grazia Chiuri接手後對女權抬頭的設計方向，或許我們也能明確且清晰的感受到，Dior之於韓國女性，那鼓勵且認同的想法與遠見。