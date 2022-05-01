TURBOWPN聯名系列還搭配了黑白配色抽繩背包，設計上帶有Converse和Rick Owens品牌的標誌細節，售價1580元。（Converse提供）

運動品牌Converse與Rick Owens旗下品牌 DRKSHDW聯名，以「出格」 的方式致敬經典。延續先前雙方對經典籃球鞋型Converse Weapon 的重塑改造，此次全新系列再添巧克力色和空間白兩款新配色，同時帶來充滿獨具細節的棒球帽、抽繩背包等，以豐富整個聯名系列。

Rick Owens表示：「剛開始嘗試製作鞋子的時候，我想為自己打造一雙如同怪獸卡車般所向披靡的鞋，因此設計多少帶有些拙劣的模仿痕跡。我從運動鞋這種最平淡無奇但也最不易出錯的款式入手，打破它的無趣，使之變得更創新。這就是我製作的初衷，也是我重塑Weapon的設計思路。」

Rick Owens將DRKSHDW靴子的先鋒元素注入到Converse 80年代極具標誌性的籃球高筒鞋之中。鞋型的線條設計被扭曲、鞋身的比例也呈現出誇張感，雙方非常規的設計手法，創造了一個界於經典籃球風格與先鋒時尚美學之間的奇異世界。保留Weapon標誌性外底的同時，TURBOWPN以接近一倍的誇張比例將其放大，打造更平穩舒適的腳感體驗，內部則採用CX發泡鞋墊提供持久支撐。整雙鞋選用優質皮質鞋面巧妙搭配加固鞋頭與加寬鞋帶，拉長鞋舌和定制 Rick Owens 編織標籤於細節處。

全新聯名系列還搭配了兩款配飾，一款為經典的黏土色尼龍棒球帽，另一款則是黑白配色抽繩背包，兩款設計均帶有Converse和Rick Owens品牌的標誌細節。