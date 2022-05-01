111 學年度統一入學測驗於今(1)日順利完成，據技專校院入學測驗中心統計，本次統測考試累計確診人數294人，使用隔離試場2582人，啟用隔離試場數338間，本次成績單將於5月19日寄發。

技專校院入學測驗中心表示，本學年度計有考生8萬7132人(四技7萬9266人、二技7091 人)，四技各節平均缺考率為8.81％，相較於去年平均缺考率5.79％增加3.02％；二技各節平均缺考率為7.38％，相較於去年平均缺考率5.15％增加2.23％。

據獨立隔離分區之各類數據統計，兩日累計確診者294人，使用隔離試場2582人，啟用隔離試場數共338間；上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生2名，兩日考試累計共啟用防疫試場7間，共計7人。

本次考試全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報，違規事件數仍以「攜帶手機入場」 為最多，初步回報四技二專及二技約217件，其次為「攜帶其他物品入場」 約35件，整體違規件數較去年減少約13件。

測驗中心將於5月2日9時公告試題參考答案，5月19日寄發成績單， 考生如對成績有疑義，應於111年5月23日17時前至本中心網站 (https：／／www.tcte.edu.tw)申請成績複查。另有關四技二專甄選入學、聯合登記分發等招生入學注意事項及成績採計方式，考生可上技專校院招生委員會聯 合會網站查詢。