車冠德投資七位數開動物醫院。（民視提供）

藝人車冠德日前悄悄的在內湖砸下7位數並以港星黎明的英文「Leon」命名開了動物醫院，大扮怪醫杜立德，祭出藝人朋友帶毛小孩來首次費用全免，粉絲只要報名是車冠德粉絲就有折扣！還加碼要送禮物，展開他的斜槓人生！

台藝大戲劇系、世新廣電研究所畢業的車冠德，所學皆與動物醫院專業無關，如何有自信能經營好動物醫院？對此車冠德表示：「首先我真的超愛動物的！狗貓不說，就連蜜袋鼯、鸚鵡、陸龜、變色龍、守宮、刺蝟等合法的動物都曾經養過！」他透露要不是開動物園預算太龐大，不然小時候的夢想還曾經想要開一家動物園！

但這次要開動物醫院也不能光靠喜歡，還是得要有專業，碰巧他的弟弟是台大獸醫系畢業，他的兩位弟媳也都是獸醫師，所以就一起合開動物醫院。

車冠德分享動物醫院以黎明的英文命名，車冠德笑說，其實本來真的是要以他的偶像劉德華來命名，但弟媳是黎明的超級粉絲，提出取名Leon，為此兩人相爭了數星期，最後尊重弟媳是院長，就以她的偶像黎明的英文命名了！而中文名字，車冠德就以「利昂」命名，寓意萬事順利、昂首向前；動物醫院並在農曆3月23日媽祖的聖誕那天開幕，希望每個來動物醫院的小寶貝都能有如此吉祥之兆而敲板定案！也算是另類的「瘋媽祖」。

車冠德因演出《台灣奇案》受矚目，連續兩檔飾演反派變態殺人魔，加上無線、有線電視首播且多次重播；周一至周日天天都看得到他耍狠使壞。他在戲中殺人、殺動物，泯滅人性、十惡不赦，在現實生活中卻是個對動物超有愛的愛好狂，與劇中角色反差極大！車冠德分享最大挑戰的一場戲，是到鵝寮去殺鵝，雖然不是真的殺，但光要把鵝抓起來，就讓他很緊張深怕弄傷鵝，幸好鵝老闆說這樣才是正確的，才讓他放下心中的大石。

除了演藝事業，車冠德表示只要沒安排通告，基本上都會在動物醫院幫忙，當然不是診療的部份，就是充當助理、接待、清潔、採買、行銷、水電通通都自己來，他笑稱：「開始斜槓人生了，歡迎大家來動物醫院分享寵物經！」