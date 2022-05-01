中華民國牙醫師公會全聯會1日舉行40周年慶，大批牙醫師齊聚一起用餐，包括衛福部長陳時中也出席。媒體詢問，牙醫師公會餐會人這麼多，還脫口罩用餐，會不會擔心？陳時中說，脫口罩用餐當然會增加染疫風險，不過，整體來說，大家都知道以輕症為主，怎樣有一個自然的免疫力，打疫苗是要得到人為的免疫力，這兩個的一個防線，人為的跟自然的，如果有相當大的一個比例，那就能夠讓我們早日回歸正常的生活。

陳時中說，自然的染疫是可以免疫的一環，但是不希望太快，因為太快可能會造成醫療重擔，形成負擔，未來的感覺就是不要讓他太快，然後大家都有一個輕症，或者大家都有打過疫苗，還是建議染疫的風險遠大於打疫苗的風險，所以讓自己的身體在一個可控的健康環境之下，相信比較安全的，呼籲大家要把疫苗打好打滿。

而台中市府會傳播鏈造成官員及議員已有10多人確診，陳時中晚間還出席餐會。陳時中說，牙醫師公會全聯會是我的娘家，30年前我也在這裡當理事長，有很深的感情在，所以今天來參加，那當然不希望說變成一個染疫的破口，吃飯的場合很多，所謂的講戒慎不恐懼，就是要小心，但不用太擔憂。

是否會尋求牙醫師公會支持他參選台北市長？陳時中說，這是另外一回事，現在在防疫，正要往上高峰之際，全心全意防疫，希望把最艱難的這一役守好守穩，守好並不是要零確診，守好是要一定的染疫情況，然後對醫療不要形成重擔，重症能夠減低，這是現在的目標。

至於唾液快篩何時會上市，陳時中指出，他不知道，這是他們的商業行為，一位有通過了，至於他們怎麼安排進口或安排怎麼樣一個販售通路？這都屬於商業行為。