苗栗縣今天1日新增確診者中，有3例為縣府水利城鄉處員工，縣府匡列密切接觸者17名列為居家隔離，縣府已完成水利處全處清消作業。

苗縣府衛生局指出，首發個案因接獲親人確診，4月30日快篩陽性後至醫院採檢，今通知PCR陽性，目前無症狀，其餘2名同事為接獲通知後至醫院採檢，今日下午PCR報告出爐也為陽性確診。

經查該處共70人，確診員工都是內勤人員，非第一線服務民眾人員，其辦公室也與同樓層的其他單位有實體隔間，各自空間獨立，衛生局已安排該處全員至醫院採檢，報告未出，目前匡列17名居家隔離，水利處各項事務業務，正常運作不受影響。

縣長徐耀昌指示，相關局處持續嚴密監測，迅速依防疫規定採取相關應變措施，以防止疫情擴散。呼籲鄉親，如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常等，應佩戴口罩，儘速至本縣10家社區採檢院所就醫就醫，並不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。有疑問可洽當地衛生所或防疫專線037-722620。