台中市府副市長令狐榮達今日早上出現不舒服症狀前往醫院採檢，PCR陽性，目前居家中，將視病情評估居家照護。（資料照／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕表示，她從4月27日開始居家隔離3＋4，依據匡列規定，與令狐榮達在發病日前兩天都沒有接觸。（摘自盧秀燕臉書／盧金足台中傳真）

台中市府3名副市長，其中2名副市長令狐榮達、黃國榮相繼傳出確診，民眾關心市長盧秀燕是否近期公務有接觸？盧秀燕表示，她從4月27日開始居家隔離3＋4，依據匡列規定，與令狐榮達、黃國榮在發病日前2天都沒有接觸，目前市府同仁均為輕症，加上實施代理制度，公務不受影響。

「一早起來覺得喉嚨有痰，怪怪的...」，台中市府副市長黃國榮表示，4月26日他出席市議會教育文化委員會與議員餐會後，今日發現喉嚨有痰，經快篩陽性後，立即赴醫院PCR檢測確診，目前住進檢疫替代所治療。

另名副市長令狐榮達今日早上出現不舒服症狀前往醫院採檢，PCR陽性，目前居家中，將視病情評估居家照護。

令狐榮達說，發病日前2天，僅4月29日赴議會備詢，已通報議會，無出席其他公開活動，由於市府已進行分倉分流、分時段辦公，加上副市長辦公室的獨立空間，暫無須匡列辦公室同仁，辦公室專委快篩也為陰性，辦公室空間將進行清消。

由於3名副市長即有2人確診，盧秀燕表示，她從4月27日開始居家隔離3＋4，依據匡列規定，與令狐榮達在發病日前兩天都沒有接觸，目前市府同仁均為輕症，加上實施代理制度，公務不受影響。