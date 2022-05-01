台灣人最愛用的社交軟體LINE，過去常常推出各式各樣的免費主題，受到不少人青睞，不過一名女網友表示，近日突然發現，現在都沒有免費的了，並附上一張哭倒的貼圖，引起網友熱烈討論，直呼「哭哭，怎麼好的都改掉啦」、「一堆東東都沒了」、「看到喜歡的只能慢慢存代幣」。

這名女網友近日在網路論壇《Dcard》表示，以前都會用那種試用90天的免費主題，只要看到有就會下載，剛剛看了一下自己的LINE才驚覺，原來以前有那麼多免費試用，看了好療癒，並詢問大家「現在都沒有免費的了對不對？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「對，已經很久沒有了，上次是2021年2月的新年試用」、「而且也超久沒有主題特惠了」、「我超喜歡之前新年熊大的免費試用，超可愛的」、「免費的最棒了」、「之前還有很多活動可以累積點數，現在只能花錢了」、「哭哭，怎麼好的都改掉啦」、「看到喜歡的只能慢慢存代幣」。

有網友細數，沒有了免費試用主題、沒有了特價主題、沒有了主題封面，而且安卓用戶連長按偷窺訊息的功能都沒有，之前還有個功能可以單獨恢復聊天室的聊天記錄也沒了，無奈直呼「現在一堆東東都沒了」。

不過也有網友說，以前浪費錢買了一堆主題，結果用來用去還是最喜歡原版，覺得原版的字看得比較清楚，而那些主題都只有被擺在一邊。

根據LINE日前公告的「Android作業系統政策更新適用範圍說明」， LINE應用程式12.5.0（含）以上版本／2022年4月起販賣的主題，為配合Google的政策與系統設計之變更，主題的應用程式啟動畫面僅支援綠色的LINE預設啟動畫面。