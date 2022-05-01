楊小黎、吳政迪、廖曉彤劇中有三角戀。（LiTV、客家電視提供）

楊小黎、吳政迪、廖曉彤劇中有三角戀。（LiTV、客家電視提供）

客家電視《船到橋頭不會直》播出後頗受觀眾喜愛，尤其女主角楊小黎競選里長橋段，比她戲裡與廖曉彤「雙美搶一男」吳政迪的三角勾勾纏更受關注，日前楊小黎、吳政迪與廖曉彤接受LiTV專訪，被問現實生活中適合參選還是助選？吳政迪毫無懸念地說：「『吳政迪』的意思就是沒有政治的敵人！我不參選太可惜了！」！

楊小黎表示：「我應該會是最佳助選員！我覺得從事政治就是要服務大眾，這也是我在政治大學的一個校訓，因為那是很重的責任，所以我可能會先從輔佐的角色開始，慢慢學習，紮實了解什麼叫做『服務大眾』！當然未來我若參選，也會有一個助選員的經驗在。」

廖曉彤也附和：「我也是助選員，因為政治就是沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人…畢竟我是天蠍座，愛恨分明，所以沒有辦法圓融在裡面。」

《船到橋頭不會直》劇情敘述衰運沒停過的家家（楊小黎飾），因歷經挫折後返鄉重頭開始，卻誤打誤撞決定投入競選里長，但在沒地方服務經驗與太多人脈資源下，一步一腳印築起自己的夢。以《台北歌手》拿下第53屆金鐘獎「戲劇最佳女配角」的楊小黎，這次一邊搞笑還要一邊辦「政」事，劇情還設計了面對新冠疫情確診數擴散的時事哏。 同是金鐘常客的吳政迪，這次在劇中將螢幕初吻獻給了楊小黎，還被同時爭愛，可謂福利滿滿，被問現實生活裡到底要選楊小黎還是廖曉彤？「天啊！在兩個天蠍座女生前被夾擊…，我會選小黎，因為我跟她認識7年多！我跟曉彤才剛認識幾個月，還需要時間。」此話一出廖曉彤立刻飄出酸味：「你看他們兩個啦！」

由於戲裡楊小黎與廖曉彤是同學也是情敵，因此很多對戲上都處在緊繃狀，面對友情與愛情抉擇，楊小黎最終仍會選擇愛情，「因為愛情的成份裡，一定包括友情！」廖曉彤則持反意見：「雖然我也需要愛人，但是我還是選擇友情，可能在我的世界裡我覺得感情很不確定，但是友情卻可以長存一輩子！」吳政迪則表示是愛情，他認為愛的那個對象，也會是自己最好的朋友。