蕭秉治的歌迷扮成 「女巫」手舉「毒藥」牌表達支持。（相信音樂提供）

蕭秉治今舉辦《狂人》專輯試聽會。（相信音樂提供）

蕭秉治1日邀請100位歌迷朋友參加《狂人》專輯試聽會，搶聽整張專輯，並分享製作專輯的心路歷程。應景蕭秉治的歌曲〈毒藥〉，歌迷們裝扮成女巫裝扮，手拿著「毒藥」的牌子，只要歌迷好聽到會讓人中毒就舉出毒藥牌。

他主打歌〈毒藥〉成績斐然，KKBOX即時榜第1名、華語新歌日榜連續10天第1名、華語新歌週榜冠軍；LINE MUSIC最新排行榜第1名、鈴聲新榜第1名、華語新歌排行榜第1名；iTunes國語流行樂第1名；MyMusic華語新單曲週榜第1名，Best radio好歌榜冠軍，專輯預購也登上博客來音樂總榜冠軍，現場分送讓歌迷帶回家的飲品，也就是與九茶聯名限定的「毒藥奶茶」搶先慶功。

此外，蕭秉治當初許下〈我還是愛著你〉破億將請歌迷吃流水席，他也表示一定會擇日實現諾言。由於上回「凡人Mortal」巡迴演唱會距今已2年，歌迷也相當期待演唱會的到來，他率先宣布6月3日19：00將在Zepp New Taipei舉辦「狂人」新專輯演唱會，門票將於5月7日11：00拓元售票開賣。