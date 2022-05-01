新北市板橋民權路202巷某間房屋今晚6時許發生瓦斯外洩，屋內1對夫妻被發現時已倒在地板、無呼吸心跳，目前送醫急救中；據悉該房屋是1間義式餐廳，餐廳員工稍早到店裡準備開門時，即聞到濃濃瓦斯味，入內後發現老闆、老闆娘已倒在廚房，目前警消正調查案發原因。