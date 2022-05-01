基隆1名陳姓女子4月22日採檢確診，2度到醫院都未被收治，24日時被發現病逝家中，死因為新冠病毒感染合併呼吸衰竭。前台南縣長蘇煥智今天批評衛福部長陳時中準備不足，與陳女死亡有直接的因果關係，「陳時中欠陳姓婦女一個道歉！」

蘇煥智列出60多歲基隆市陳姓女子連日來病情演變情況，來探究死因為何？陳女4月21日出現症狀，快篩陽性到醫院採檢確診；22日高燒掛急診，經評估治療狀態穩定返家；4月24日即兩天後，被朋友發現在家無呼吸。通報警消醫師相驗，診斷為新冠病毒合併呼吸衰竭死亡；指揮中心在陳女死亡已經第7天，至4月30日才公布其死亡訊息。

同居曾姓男友提出四點質疑：

一、4月20日買不到快篩：延誤一天，顯示陳時中快篩準備不足，有責任。

二、陽性通報衞生單位，電話打不通：質疑基隆市長林右昌失職。

三、病情加重掛急診，為何不能住院？陳女被迫出院回家喪命！誰的責任？曾姓男友認為，可能是醫院擔任醫療量能不足，而迫確診者返家。「醫院及衛福部有責任，地方政府也有責任」。

四、陳女返家後，導致同住的女兒也染疫。籌辦後事受到「百般刁難」。

蘇煥智認為，從以上事實，可知指揮中心的防疫準備不足。而且病人可能完全沒有拿到Paxlovid的藥物，所以完全以自己的免疫力對抗病毒。

他說，從這個死亡個案可以看到：快篩不足；醫院擔心醫療量能不足導致消極收治心態；Paxlovid藥物不足而且過度管控，導致病人無法接受特效的醫治「我認為陳時中的準備不足，與陳姓婦人死亡有直接的因果關係」。