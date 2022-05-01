壞心婆婆現世報！1名女網友日前得知家中小嬸（丈夫弟弟的妻子）確診，而婆婆第一時間卻只關心2個兒子有無被傳染，還說「只要我兒子孫子沒事，死誰都沒關係」，甚至向神明祈求「這個女人要死自己死就好，千萬別拖累我兒子」，未料5天過後婆婆也確診，屬中症，網友紛紛認為這是報應。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」上發文表示，前幾天她的小嬸（丈夫弟弟的妻子）確診，她的婆婆第一時間竟是問說2個兒子有沒有被傳染，得知兒子目前快篩都陰性後，婆婆竟怒喊「這個女人要死自己死就好，千萬不要拖到我兒子和孫子」，並向神明祈求兒子和孫子沒事，

家中小嬸（丈夫弟弟的妻子）確診，婆婆第一時間只關心2個兒子有無被傳染，還說「只要我兒子孫子沒事，死誰都沒關係」，未料5天過後婆婆也確診。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友之後對婆婆說「你怎麼可以這樣說，某某人也是她父母的寶貝」，婆婆還回應「只要我兒子孫子沒事，死誰都沒關係」，讓原PO只能搖搖頭離開，結果婆婆燒香許願後隔了5天，小姑就打電話來通知婆婆也確診了，還是中症，她最後在網路曝光此事，PO文說「妳這個叫活該」。

其他網友留言說「跟婆婆說但願小姑的婆婆不會跟妳一樣的想法，不然小姑要怎麼辦才好？要用很擔心的口氣説」、「自找的，活該呢⋯⋯心有夠歹毒，神明也不會幫他」、「現世報？」、「現世報好快」。