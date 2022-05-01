雖然俄羅斯黑海艦艦隊旗艦莫斯科號沉沒，但是俄軍仍可利用潛艦發射飛彈打擊烏克蘭陸地目標。俄軍改用改進型基洛級潛艦( kilo class refit)發射 3M-54 「口徑」巡弋飛彈(Kalibr cruise missile)打擊烏克蘭的軍事目標。

根據Ryan Chan 陳家翹在4月29日的推特，俄羅斯國防部發表了一段影片，顯示1艘可能是基洛級改進型潛艦向烏克蘭陸上目標發射口徑巡弋飛彈。不過俄國國防部沒有說明打擊的目標是什麼，也沒說是否擊中目標。

被俄軍稱為「636項目」的基洛級( kilo class)柴電潛艦，是俄羅斯最受歡迎的裝備，由於靜音能力不錯，有「水下黑洞」之稱，也因此外銷出口量驚人，包括中國大陸、越南、印度等國購買。其後推出後續改良型，代號「636.3項目」，俄軍將其稱為「華沙」(Varshavyanka)，北約則稱為「基洛改良型」，於 2014 年6月在俄羅斯海軍服役。

基洛改良型具有更長的巡航範圍以及打擊水面、陸地和水下目標的能力，乘員僅需52 名潛水員組成，水下極速為20節(37公里/小時)，巡航距離為643公里，能夠巡邏 45 天。

基洛級長度為 73.8公尺、吃水深度6.2公尺、直徑9.9公尺，排水量3,100 噸（水下），最大潛深300公尺。

636.3有6座533公釐魚雷管，可發射魚雷與口徑陸攻巡弋飛彈、反艦飛彈和反潛飛彈。另有18枚魚雷。

口徑巡弋飛彈是俄軍近年最常用的巡弋飛彈，2013年的敘利亞戰爭為首度實戰，彈頭重量400~500公斤，估計射程約為 1500~2500公里。