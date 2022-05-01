新北中信特攻1日在主場迎戰台中太陽，洋將艾斯（Aaron Epps），在決勝節禁區狂攻猛炸，進帳全場最高27分，加上亞外控衛夏樂（Avery Scharer）繳出17分、15助攻與10籃板的大三元，幫助中信特攻在激烈拉鋸中演出逆轉，以110比106氣走太陽，穩住聯盟第三位置。

中信特攻這場比賽倒吃甘蔗，第二節一度陷入18分落後，總教練李逸驊點出當時問題，「上半場我們籃板球輸將近20個，表現並不理想，幸好來到下半場，我們拿出防守優勢，夏樂和韋翰也搭配掌握節奏，才重新把比賽拉回來。」

夏樂今天繳出征戰T1 League的第一個大三元，他把好表現歸功於團隊，「拿到大三元感覺很棒，但我更在乎團隊勝利。過去我也拿過許多冠軍，我知道想要獲得最高榮耀，就必須付出相對的汗水，對我而言訓練沒有休假，每一天都要努力，希望中信特攻能繼續團結一致，在下個階段發揮出我們的最佳能力。」

總教練李逸驊補充，夏樂真的是名非常認真的球員，「休息日他會在宿舍裡跑樓梯，這兩天比完賽也會拿一箱礦泉水作深蹲，今天他在緊要關頭把塔克守得非常好，我希望隊上年輕球員能夠好好學習他的助攻跟防守態度。」

斬獲27分、11籃板雙十數據的禁區好手艾斯，也表示有夏樂在陣，讓他可以更輕鬆得分，「很感謝他和韋翰的信任，他們都很有經驗，也有很好的傳球視野，讓我可以輕鬆完成我的工作。」

中信特攻擊敗太陽後，戰績17勝12敗，繼續維持聯盟第三名。談及即將到來的季後賽，總教練李逸驊表示，會針對防守進行更多調整，「現在我們主要都靠本土球員協防老外，球隊個人防守需要更加強，輪轉防守、區域防守都要重新佈陣。」光哥強調季後賽賽制非常密集，因此球隊修正能力要非常好，這也是中信特攻需要加強的目標。