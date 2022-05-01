俄烏戰爭開打近3個月，前民進黨立委郭正亮今表示，最近看到烏克蘭總統澤倫斯基講了一句話，他覺得蠻詭異的，澤倫斯基稱感謝各國提供武器給烏克蘭，但是由於很多武器並非烏克蘭所熟悉的規格，因此烏軍將在6月中進行大反攻。郭認為，西方近期軍援的武器若不能在5月的烏東大戰上場，那有沒有可能頓內次克和盧干斯克全被佔領，赫爾松被俄軍鞏固，馬里烏波爾也被俄軍清乾淨，那俄國總統普丁就可以在5月9日(俄國二戰勝利紀念日)宣布成果了。

前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

郭正亮今(1日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，自己很難想像俄烏戰爭到11月還沒有定案，因為屆時雖然可能還沒簽出協議，但勝敗局勢應該很清楚了，烏克蘭東部可能在那時候就已經淪陷了。

郭正亮說，自己最近看到澤倫斯基講了一句話，覺得蠻詭異的，就是澤倫斯基感謝各國提供武器給烏克蘭，但是由於很多武器都不是烏克蘭所熟悉的規格，所以，烏軍將在6月中進行大反攻，代表烏軍需要一段時間來熟悉這些武器，例如美國最近增援一大批榴彈砲，由於是全美規，所以勢必要重新學習操作方式，因此，坦白說5月這波烏東決戰，西方近期所提供的武器可能還派不上用場。若6月要進行大反攻，前提是要守住俄軍這段時間的進攻，烏克蘭才能攻守易位。

且還有幾個問題要先解決，那就是制空權的問題，沒有戰鬥機、轟炸機要怎麼反攻？郭正亮強調，若這批軍援真來不及在烏東大戰派上場，那有沒有可能頓內次克和盧干斯克全被占領，赫爾松被俄軍鞏固，馬里烏波爾也被俄軍清乾淨，那普丁就可以在5月9日(俄國二戰紀念日)宣布成果了(或某種形式上的勝利)。

郭正亮進一步表示，若屆時烏軍成功守住，美國會願意提供空軍戰機協助嗎？這恐怕要打上一個大問號。