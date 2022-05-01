扯! 新兵訓練逼喝「聖品」 人手一匙精液下秒全場吐爆

去年(2021)10月，泰國皇家海軍(RTN)發生長官疑似濫用職權，訓練時要求新兵吞下「精液」，令人反胃的過程全程被錄下並公開社群平台，影片一出震驚全社會。泰國軍方29日承認內容屬實，該名指揮官已被調職處分。

綜合外媒報導，泰國軍營又傳出老兵欺負新兵的霸凌事件。生吞精液事件發生在去年(2021)10月莎打厝（Sattahip）海軍基地，新進學員正在進行為期6個月的徵招，有人錄下士官長塔克辛（Thaksin Ngokpilai）在受訓時強迫這一群新兵喝下他命名為「特調雞尾酒」的飲品，內容物竟是結合魚露和人的精液。

根據流出的影片可以看到，一批新兵盤腿坐在地上，手上疑似拿著湯匙等待長官發號施令，接著所有人深吸口氣將「聖品」送入嘴裡，有人捏著鼻子還是敵不過噁心，還有人下一秒直接爆吐。誇張的入營儀式引來網友撻伐，認為這簡直違背人權。

泰國皇家海軍發言人博克龍(Pokkrong Monthatphalin)29日發布聲明，證實該影片「是真實上演」，涉事指揮官目前已被調職，並判處30天監禁，並強調「該事件已經嚴重損害軍譽」，後續可能面臨更嚴重的處分。博克龍進一步表示，「身為軍人，懲罰，只為必要的事，不得有過分的欺壓與人身攻擊。軍隊一家親，未來會更加謹慎以訓練出最有紀律、責任感的海軍紳士。」