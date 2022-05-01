珍琳的設計主題是「奼紫嫣紅牡丹苑」。（經紀人提供）

珍琳從事翻糖蛋糕長達5年，近日獲得銅牌獎殊榮。（經紀人提供）

在小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》中擔任固定班底，稱為「情慾女王」的珍琳，在昨（30日）參加「2022新北市技能競賽」翻糖蛋糕比賽，榮獲銅牌獎，她開心表示，「目前疫情嚴峻，希望大家都能儘快撐過、像這次主題一樣儘快迎來美麗的新世界。」

珍琳在節目上給人情慾女王的印象，但實際上她已經做了5年的翻糖蛋糕，她感性表示，「翻糖蛋糕算是我的第二生命，我喜歡創作不同的作品，希望用更多不同的作品，來表達更多自己想說的事情。」

珍琳為了比賽，在一個多月前就開始準備，利用一個禮拜時間畫圖，三個禮拜時間細心完成，這次她在蛋糕上設計翩翩飛舞的金色蝴蝶，光是最難製作、容易折斷的翅膀，就失敗了7、8次，花費近萬元；力求完美的她，每晚工作結束後就開始熬夜趕工，將近一個月都是天亮才睡，過於疲憊的她最近又因為感冒導致喉嚨發炎，整個呈現無法說話、失聲的狀態，珍琳表示雖然辛苦但一看到銅牌，就覺得這一個月的辛苦都值得了。

這次她所比賽的「奼紫嫣紅牡丹苑」，以牡丹花繁華似錦，從古至今讓人為之傾倒為設計理念，在蛋糕上利用刺繡的設計呈現精緻奢華之感，以蝴蝶帶來生氣盎然象徵春天百花盛開，她透露設計時就期許疫情能夠像這次主題，盡快的迎來美麗的新世界。