民進黨台北市黨部主委之戰尚未登場，非英系聯盟共推的前北市議員顏聖冠，稍早在臉書自曝快篩陽性，並稱在PCR結果出來前，都會在家自我隔離，未來也將暫停近期市黨部主委選舉所有的實體競選活動，改以電話或是訊息部份向大家拜票。

顏聖冠表示，她昨天下午開始有疲倦感，返家休息後，就幾乎沒有不適，但為保險起見，早上出門前做了一次快篩，結果竟然呈現陽性。所以早上到現在除了在醫院等待檢驗的時間外，都是在家自我隔離，並且以電話訊息通知最近有接觸過的親友。

顏聖冠說，雖然目前她沒有任何不舒服的感覺，仍然會暫停近期民進黨台北市黨部主委選舉所有的實體競選活動，改以電話或是訊息部份向大家拜票。實體部分則得要由其他近期內沒有跟她接觸的朋友們幫我拉票了，也提醒最近兩三天有和她有接觸的朋友儘速做快篩、必要時自我隔離，保護自己與身邊人的健康。

顏聖冠指出，她會依照疫情指揮中心的規定，完成所有隔離規定並確定身體完全健康後，再出門拜訪大家，「如果大家有看到聖冠的電話來電或是訊息，別擔心，我很好，跟我聊聊天或是傳傳訊息還是很安全的。」

顏聖冠說，她之前已經打過疫苗，所以目前幾乎無症狀，請大家不用擔心，也再次呼籲尚未接種疫苗的人，記得趕快去接種。減少中重症機率，保護自己也保護大家。等PCR結果出來之後，她也會再跟大家報告。