由安徽合肥中國科技大學教授郭國平創立的本源量子計算科技公司近日發表首個國產量子晶片設計工業軟件「本源坤元」，陸媒報導稱，全球量子計算的競爭愈發激烈，中國的量子科技在競爭中必須迅速補齊工業軟件領域的短板，這項新的進展將填補中國在此領域的空白。

據《IT之家》報導，該軟件同時支持超導和半導體量子晶片版圖自動化設計，是實現量子晶片自主研發及產業化生產的重要條件，全球用戶可通過本源量子雲平台直接在線訪問和使用，未來可通過授權下載到本地部署。

中國科學技術大學教授、合肥本源量子計算科技公司創始人郭國平介紹說，全球量子計算的競爭愈發激烈，在國際競爭中，工業軟件領域的短板必須要迅速補齊。在這種背景下，該公司選擇「換道超車」，努力走國產替代之路，堅定不移地開發出兼容超導和半導體兩大物理體系的首個國產量子晶片設計工業軟件本源坤元。

報導說，本次發佈的本源坤元，突破了量子晶片設計工業軟件操作方式單一的限制，支持本地和線上兩種部署模式，且具備更貼近用戶的圖形化交互界面，可以有效避免對代碼操作的依賴性問題。「未來本源坤元還將作為操作平臺，應用於仿真工具的調度與結果分析。」郭國平說，在程序開發技術方面，本源坤元基於網站的雲端開發模式，集成多種雲端開發工具，並為後續仿真功能的搭載預留了空間。

郭國平說，「量子晶片設計工業軟件尚處興起階段，不久的將來，量子計算將會改變現有的產業格局，該軟件也將走進大眾視野，成為國產量子晶片崛起之路的堅強後盾。」