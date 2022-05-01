李亞明14年前騎車上武嶺，當時的他尚未瘦身成功。（李亞明提供）

李亞明3年前不畏下雨天，從新北騎車到東澳，毅力驚人。（李亞明提供）

李亞明與妻子「妹姐」成立「妹亞福利社」嚴選代購社團，2個月吸引逾1萬3000名粉絲加入。李亞明不僅擔任「福利伯」介紹好用的產品，還自掏腰包買贈品送粉絲，全力支持妻子創業，他表示：「我跟玉璽是側翼！」他也大方分享自己瘦身20公斤的秘訣是每天騎車，「把身體弄好最重要」。

65歲的李亞明，最近經常在臉書發文、直播，因為他的妻子妹姐去年遭逢母親過世，生活頓時失去重心，兒子李玉璽很鼓勵媽媽開拓事業，找到新的寄託，於是妹姐成立代購社團，跟供貨商合作，李亞明也超級投入，瞬間吸引了大批粉絲加入。

特別的是，李亞明說：「我是三C白痴，連FB都不會，就從頭開始學習，有趣的是在這裡。」談到直播初體驗，他覺得「比唱歌簡單多了，只要講話而已」，他還自稱是野生動物，直播時就當作上通告，滿好玩的，他完全沒包袱，也沒有銷售壓力，「現在夫妻兩人身體顧好，有個寄託，生活很單純。」

李亞明是80年代當紅的搖滾歌手，後來退居幕後成為許多大明星的推手。他不當藝人之後，越來越瘦，越活越年輕，他說，自從15年前人生第一次健檢得知血糖過高，就下決心調整自己，「我不想要吃藥，決定靠運動讓新陳代謝變好，找到新的生活模式。」

他每天騎腳踏車，也邀約車友騎車上武嶺，一起去環島，他自豪說：「我騎15年了，從80幾公斤瘦到現在63公斤。」他也買了健身腳踏車，就算下雨也能在家運動，相當有毅力。

除了持之以恆運動，他更嚴格控制飲食，他形容，「早餐一根香蕉、一杯咖啡跟優格；中午正常吃正餐；晚餐不碰澱粉或只吃菜，酒也少喝了」，晚上肚子餓怎麼辦？他直言：「這是意志力的問題。」他偶爾也會跟妻子開玩笑說：「我挨餓了十幾年！」

李亞明日前出席李玉璽的節目《花甲少年趣旅行》記者會，父子難得同台，他坦言，兒子剛出道時，不想被貼「星二代」標籤，所以他刻意避開，如今李玉璽已獨當一面，他才答應去記者會看看。

被問到是否有復出開唱計劃？他直言：「從來沒有想過，找不到原因做這件事。」他認為，做一件事要有意義跟目的，如果未來有一個特別的意義，「我希望有一天跟玉璽合唱一首歌。」