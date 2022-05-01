我國羽球好手戴資穎已穩坐世界球后位置超過200周，不過最近日本名將山口茜來勢洶洶，在昨天於亞洲羽球錦標賽擊敗印度好手辛度，雖然在今天的決賽不敵大陸選手王祉怡，但目前積分確定會超過戴資穎，下周將第三度登上球后寶座，而戴資穎累積球后周數暫停在第213週。

山口茜與戴資穎在亞錦賽前世界排名積分僅差51分，山口茜為10萬8749分，戴資穎10萬8800分，而這次亞錦賽升級為超級1000賽等級，闖進冠軍賽就算輸球，仍能獲得10200的積分，加上這次戴資穎並未參加亞錦賽，沒能累積分數，等到3日BWF更新世界積分後，山口茜將超越戴資穎成為球后。

這也讓戴資穎累積球后周數暫停在第213週，她在2016年登上世界球后寶座，當時超越西班牙名將馬琳(Carolina Marin)，成為台灣歷史上首位世界羽球球后，而她幾乎拿遍多項賽事冠軍，可惜在去年東京奧運敗給大陸好手陳雨菲無緣金牌，世錦賽更是惜敗給山口茜，不過兩項比賽的銀牌都創下生涯最佳紀錄。