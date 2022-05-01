據央視報導，今（1日）出版的第9期《求是》雜誌發表大陸國家主席習近平的文章《加快建設科技強國，實現高水準科技自立自強》。文章強調，科技事業始終具有十分重要的戰略地位、發揮了十分重要的戰略作用。將完善國家創新體系，加快建設科技強國，實現高水準科技自立自強。

文章指出，要加強原創性、引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。基礎研究要勇於探索、突出原創，更要應用牽引、突破瓶頸，弄通「卡脖子」技術的基礎理論和技術原理。科技攻關要堅持問題導向，奔著最緊急、最緊迫的問題去。創新鏈產業鏈融合，關鍵是要確立企業創新主體地位。大力加強多學科融合的現代工程和技術科學研究，形成完整的現代科學技術體系。

文章指出，要強化國家戰略科技力量，提升國家創新體系整體效能。國家實驗室、國家科研機構、高水準研究型大學、科技領軍企業都是國家戰略科技力量的重要組成部分，要自覺履行高水準科技自立自強的使命擔當。

文章指出，要推進科技體制改革，形成支持全面創新的基礎制度。要構建開放創新生態，參與全球科技治理。要激發各類人才創新活力，建設全球人才高地。更加重視人才自主培養。文章還指，要發揮中國科學院、中國工程院作為國家隊的學術引領作用、關鍵核心技術攻關作用、創新人才培養作用，強化兩院的國家高端智庫職能。