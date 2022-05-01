通部長王國材今日（1日）下午抵達羅東轉運站視察疏運狀況。（吳佩蓉攝）

葛瑪蘭客運表示，宜蘭往返花蓮搭乘人數達平常的9成，疏運過程相當順暢。（吳佩蓉攝）

台鐵工會不滿《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》裡的部分內容，決定5月1日勞動節連假不加班，表定列車全面停駛；因應台鐵班次減少，客運業者加開班次疏運旅客，交通部長王國材今日（1日）下午抵達羅東轉運站視察，向台鐵工會喊話，希望持續溝通，促成台鐵走向公司化。

王國材今下午4時30分抵達羅東火車站，慰問留守的台鐵同仁及協助指引的公路總局同仁，隨後走到羅東轉運站，視察旅客疏運狀況；葛瑪蘭客運表示，宜蘭往返花蓮搭乘人數達平常的9成，疏運過程相當順暢。

王國材表示，感謝3家國道客運業者加開班次，用他們的加班時間替代火車班次疏運旅客，這次疏運有高鐵、客運支援，不足部分由遊覽車開「類火車」載旅客，啟動全國環島鐵路應變方案；希望跟台鐵工會持續溝通、消除紛爭，在大家共識下，促成台鐵走向公司化，讓停駛事件盡快落幕。

台鐵工會理事劉仲書表示，希望安全改革可以真正的被重視，包含人力、材料、設備等問題，都需要好好正視及改善，通常去執行的都是第一線工作同仁，反而變成基層參與度都不夠。

劉仲書指出，交通部提到台鐵公司化，但內容幾乎沒有處理到基層的安全訴求，包含財產怎麼處置、員工保障等，盼蔡英文總統了解公司化不等於安全，能聽聽站在第一線基層鐵路同仁的心聲。