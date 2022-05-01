因疫情關係停辦兩年的白宮記者協會年度晚宴今年恢復舉行，美國總統拜登今天依傳統出席發表演說，不忘拿自己民調低開玩笑，也譏諷過去拒絕參加白宮記協晚宴的前總統川普。

白宮記者協會（White House Correspondents Association）晚宴除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係停辦2年，在前總統川普任內一直遭他抵制，這是時隔6年後又有現任總統出席演說，諧星崔弗諾亞（Trevor Noah）等應邀擔任表演嘉賓。

應邀發表演說的拜登今天一開場就拿自己低迷的民調、年齡，以及川普厭惡媒體開玩笑：「很高興今晚可以在此，和唯一一群支持率比我還低的美國人一起。」

拜登承認這幾年很辛苦，語帶雙關地諷刺川普說：「我們先是有一場可怕的瘟疫，之後又爆發兩年的COVID。」

不過，他話鋒一轉，讚揚採訪烏克蘭戰爭記者的勇氣，並警告「我們的民主正被毒害...假新聞大量崛起」。

白宮記者協會成立於1914年，自1921年起幾乎每年舉辦一次晚宴表揚白宮記者，並為獎學金募款。

華府近來確診病例攀升，特別是4月初記者和政治人物齊聚的年度烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner）爆發疫情，令白宮方面更為謹慎。主辦單位要求每位出席者必須接受病毒篩檢，而白宮首席防疫專家佛奇（Dr. Antony Fauci）在內等部分高級官員未出席。

拜登也利用這個機會諷刺在場的多位福斯新聞頻道（Fox News）主持人，點出他們必須先出具疫苗接種證明才能參加今天的晚宴，因為不少福斯新聞頻道的主持人是疫苗懷疑論者。

拜登在演說結尾忍不住批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），他對受邀來表演的諧星崔弗諾亞說：「崔弗，真正的好消息是，你現在可以吐槽美國總統。不像在莫斯科，你不會被抓去關。」