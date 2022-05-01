翁馨儀2013年帶球嫁「綜藝大哥大」張菲次子張少懷，結婚9年育有一對子女「栗子、櫻桃」，時常在社群平台分享生活點滴。近日她開啟網友問答功能，被問到如何理財，大方地全說了。

翁馨儀最近在IG收到網友的提問，想了解她的理財方式及使用信用卡的習慣，面對有點隱密的私領域，翁馨儀仍大方分享，表示每個月薪水都不固定，所以都會先預估一個數字，再分配各項支出，「我不會讓自己的卡費超過我的預估」。

此外，翁馨儀會看銀行活存的金額若超過一定的數字，就會匯到另一個戶頭避免花掉，同時控制戶頭不能低於某個金額，快接近時就會控制支出；而另一個戶頭存到一筆金額時，翁馨儀會一次拿去投資，「因為我不喜歡每個月都要我繳錢的投資」。

拿去投資後，翁馨儀會繼續存錢，存夠了再繼續投資，成為一種循環，「畢竟銀行定存%數實在太低。」翁馨儀分析自己的理財方式有點怪，但這是她感到最舒服的方式，因為不喜歡每個月給自己固定的壓力。

翁馨儀20歲與張少懷結婚，不久後生下兩個兒女，本是雙喜臨門的事情，卻遭酸民諷刺「為了錢結婚」；對此翁馨儀曾在直播中強調娘家沒有不有錢，爸爸對她很好，而且結婚8、9年來，沒拿過老公的零用錢，認為世界上的有錢人很多，要比是比不完的，做為晚輩如果整天只想著要拿長輩的錢，就會變得很遜很弱。