騎士誤上汽車道，竟遭駕駛惡意逼車！1名機車騎士日前誤騎上陸橋汽車道，先是遭1輛轎車逼車往右靠，接著行駛一段距離後，同輛轎車竟再度逼車往左靠，恐怖行徑讓網友怒罵「就算是機車有錯，也不能危險逼車」、「兩台都檢舉，國庫需要收入」、「機車有錯，汽車也跟著玩是吧」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳1段影片，影片中1名機車騎士疑似疏忽竟騎上陸橋的汽車專用道，先是遭到左方1輛轎車逼靠右邊，騎士放慢車速，退到轎車後方後行駛一段距離，再左切回到內車道，沒想到該轎車又再度左切逼車，騎士最後仍讓轎車通行，並一路行駛在汽車道上。

1名機車騎士日前誤騎上陸橋汽車道，先是遭1輛轎車逼車往右靠，接著又行駛一段距離後，同輛轎車竟再度逼車往左靠。（翻攝自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

該機車誤上汽車道遭轎車連續逼車的畫面全被後方駕駛的行車紀錄器拍下，引發大量討論；網友留言怒罵「就算是機車有錯，也不能危險逼車，通報警察處理就好」、「就算騎士違規，然後就可以逼車？」、「機車上橋真危險，不如我們逼他車讓他更危險吧」、「機車騎士被檢舉禁行機車罰比較輕，怎麼會有人想用比較重的逼迫他車讓道來懲罰自己」、「四輪跟二輪兩寶的對決」、「兩台都檢舉，國庫需要收入」、「機車只是行政罰，汽車是涉刑事罰了」、「機車有錯，汽車也跟著玩是吧」。

不過也有網友認為，「有沒有想過開車的人，他的視角有沒有看到機車？」該網友說第1次發生險些擦撞的位置，理論上汽車駕駛的視角是看不到機車的。