P.LEAGUE+高雄鋼鐵人1日在主場鳳山體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家，克服進攻當機的老毛病，攻下本季最高的120分，終以120比103擊敗福爾摩沙台新夢想家，也中斷夢想家近期的5連勝，夢想家更把聯盟龍頭位置讓給新竹街口攻城獅。鋼鐵人在賽季尾聲拉尾盤，首度在主場拿下2連勝，也是本季最長的3連勝。

洋將班尼特在首節火力全開，先是接獲周儀翔的助攻上演「大猩猩灌籃」，接著假切後側步三分球，靠著周儀翔與班尼特接連的單打得手，鋼鐵人將比數逆轉超前。鋼鐵人在班尼特首節強勢攻下14分的帶領下，加上主控陳又瑋的8分，鋼鐵人首節以30比27取得3分領先。

第二節，替補上場的王律翔把握住機會，頻頻在外線開火，三分球三投兩中單節攻進10分，周儀翔展現優異的個人單打動作，加上一顆三分球攻進7分，入選今年中華隊的「雙翔」，這對翅膀在這節聯手攻下17分，帶領鋼鐵人打完中場以59比58領先1分。

下半場一開始，夢想家取得領先，班尼特投進三分球先將比數追平，上半場手感冰冷的男模呂政儒此時挺身而出，連續兩球切入籃下拿分，加上陳又瑋在外線開砲，以及班尼特強打禁區，帶領鋼鐵人將比數拉開至雙位數的領先。

呂政儒在第四節找回三分手感，搭配周儀翔、陳又瑋的「本土三巨頭」攜手發揮，單節聯手攻進18分，加上禁區小將藍少甫適時挺身而出，有裡有外捍衛禁區，本節攻進7分，確保鋼鐵人收下這場勝利。

這場比賽有6個人得分到達兩位數，班尼特攻下35分、13籃板，陳又瑋攻下25分、5籃板、7助攻，周儀翔攻進18分、7籃板與6助攻，替補上場的王律翔攻下13分，藍少甫10分。

首席助理教練格魯諾維奇表示，這場比賽打得很艱辛，但他肯定所有上場球員盡力打好這場比賽，面對聯盟防守最好的夢想家，可以攻下120分，表示球員有做到賽前的指示，雖然有犯錯，回去會再檢討。