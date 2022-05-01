今日是報稅的第1天，跟據財政統計到今日下午15點48分，完成網路報稅的件數已經達16.1萬件，其中10.4萬件是透過行動電話認證，占比約64.6％。

實際上今年報稅的情況相較於去年熱絡，到5時為止，完成報稅的人數已經達到15.3萬件，較去年同期、同時間成長將近4成。

而今日因為適逢假日，所以只有網路報稅，到國稅局臨櫃報稅要等到明(2)日展開，而面臨報稅首日就有許多人就已經完成報稅，來自於在家報稅更加便利，使不少納稅義務人早早就報完稅、提早放下報稅的壓力。

值得注意的是，今年手機報稅更添便利性，要修改配偶或者扶養親屬資料、所得和扣除額等資料，通通都可以在手機上完成，而且還可以透過行動支付、電子支付完成繳納，更提升今年報稅的便利性，預估今年透過手機完成報稅者將突破百萬件。

一位首日就完成手機報稅的民眾表示分享使用體驗，讚賞手機報稅整題還蠻流暢，沒有卡卡的感覺。

雖然今年報稅前財政部即已經宣布申報期間延長到6月30日，相較於去年5月中宣布提早了一段時間，但是官員表示，顯然未影響到民眾提早報稅的意願，首日完成報稅的件數並未因此減少。