年底九合一大選越來越近，眾所矚目的台北市長選戰，目前熱門參選人選有立委蔣萬安、衛福部長陳時中、北市副市長黃珊珊。資深媒體人吳子嘉今公布綠營內部民調，陳時中支持度29.65%、蔣萬安22.45%、黃珊珊18.85%。吳子嘉分析認為，前台中市長林佳龍在三腳督部分的優勢已經出現。

吳子嘉今(1日)在網路節目「董事長開講」中公布綠營內部民調，陳時中29.65%、蔣萬安22.45%、黃珊珊18.85%。吳子嘉表示，這份民調他不公布來源，但是是自己非常信任的朋友，本身身分是學者專家。

該民調也顯示，若民進黨改推派林佳龍，對上國民黨籍蔣萬安，和民眾黨欲推派的黃珊珊，則林佳龍支持度為27.73%，蔣萬安為23.17%，黃珊珊為18.85%。吳子嘉表示，陳時中支持度29.65%和林佳龍的27.73%，差距不到2個百分點，兩人是在誤差範圍內，是不相上下的。

吳子嘉表示，該民調也詢問，在民進黨裡，最希望誰做台北市長？林佳龍為29.89%，陳時中為28.09%。差距不到2個百分點。吳子嘉強調，該民調是綠營民調，有機構效應存在，但林佳龍在三腳督部分的優勢已經出現。