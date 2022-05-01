中物聯鋼鐵物流專業委員會4月30日公布，4月鋼鐵採購經理人指數（PMI）降至40.5％，不僅較3月大降3.8個百分點，更呈現連續三個月下降，顯示鋼鐵業下滑壓力擴大。分析指出，受到疫情影響，鋼企成本上升，成品價格下跌，企業利潤空間受到壓縮。

中物聯鋼鐵物流專業委員會在官網發表報告指出，4月境內疫情多點擴散仍是影響鋼鐵產業鏈的主因。需求方面，境內鋼市需求整體下滑，一方面是由於部分地區疫情形勢嚴峻，並形成外溢效應，導致多個區域停工、停產，相關用鋼需求明顯縮減，而疫情造成的貨運物流不暢也衝擊鋼材銷售。另一方面，房市年增率下降也在一定程度上，弱化對鋼市的支撐。

相較之下，海外需求穩中有升。報告認為，主因是地緣政治影響持續擴大，俄烏地區的鋼鐵出口訂單無法順利交貨，因此部分進口商將訂單轉向大陸，以填補進口缺口。新出口訂單指數為44.5％，月增1.6個百分點。

供給方面，疫情導致鋼廠生產縮減。報告指出，由於疫情影響，4月貨運物流繼續受限，原料輸入及成品輸出有困難。此外，疫情也導致人員流動與就業受限。

疫情對鋼鐵業的影響也延伸到價格領域。一方面，疫情導致原料價格及物流費用上升。另一方面，疫情導致需求端有所下滑，使得成品價格小跌。上海螺紋鋼（台稱鋼筋）價格指數顯示，4月鋼材價格小跌，4月1日價格為每噸人民幣（下同）5,023元，之後呈現震盪態勢，4月26日價格為每噸4,974元，為當月最低值。

報告預計，隨著防疫措施持續落實，疫情在5月對鋼鐵產業鏈影響將逐步減弱，前期被抑制的市場需求可能加快釋放，鋼廠生產趨於回升，成本壓力有望緩解，鋼材價格穩定回升。