俄軍決心在佔領自烏克蘭的南部城市刻松(Kherson)加大統治力度，周日起開始在使用盧布交易。但是淪陷區百姓決心抵制，他們表示收到盧布以後，將兌換回烏克蘭的貨幣荷林夫納(UAH)。

BBC報導，原刻松市長科雷哈耶夫(Ihor Kolykhaiev) 表示，他不認為盧布能在刻松流通，因為該地區的銀行系統仍是烏克蘭的，而不是俄羅斯的。

儘管被佔領了60天，但是許多刻松居民仍然想辦法抵制，或否定俄軍的佔領，比如將他們收到的任何盧布，都兌換成烏克蘭的貨幣荷林夫納。

但是，這些畢竟只是小動作，目前刻松市政府大樓上方懸掛的是俄羅斯國旗。烏克蘭電視已大部分被切斷，改為俄羅斯新聞。街頭上都是俄羅斯裝甲車在穿巡，市民幾乎沒有什麼方法可以安全地反抗。

一名不透露姓名的市民說：「我認為如果引進盧布，大多數人都會離開這裡。目前城市仍有貨幣兌換點。如果我的薪水是盧布支付，我想我會去兌換成荷林夫納，我想其他人也會這樣做。但這只是一個小小的抗議行為。」

他並不是唯一一個有這樣想法的人，烏克蘭新聞報導說，一些敬老金已經在刻松周圍地區，以盧布發放，但人們仍然將其兌換回烏克蘭的荷林夫納再使用。

據市長說，自從這座重要的戰略城市被俄羅斯佔領後，兩個月間大約有40%的市民已經逃離。

同時，刻松的生活變得越來越困難，既是生活上的，也是自由度感受，許多人不敢再發表意見，因為俄軍會逮補反抗者。同時生活資源也稀缺，超市貨架空空如也，商店、餐廳多數關閉，部分經濟陷入停頓，與世界大部分地區隔絕。

刻松市民表示，目前許多公路都被阻斷，唯一安全的道路是通往克里米亞，然而這意味著進入俄羅斯領土，一些烏克蘭人表示，他們不會想去那麼俄國的地方。

化名馬克西姆(Maxim )的原刻松市民已逃到喬治亞，他回憶整個出逃過程還心有餘悸，在邊境，當一名俄軍檢查員看到他身上的大衛鮑伊(David Bowie)閃電紋身時，他們把他當成了嫌疑人物。

馬克西姆說：「他們反復問我同樣的問題，指著閃電紋身說，『這是不是亞速營的思』？」亞速營是一個有爭議的部隊，最初是一個極右翼團體，後來併入烏克蘭國民警衛隊。

馬克西姆說，排隊的許多汽車都有刻松車牌。幸好從那以後，他安全地穿越了邊界到處喬治亞，再循路前往歐洲。

「到達喬治亞就像從監獄裡被釋放一樣，覺得自己已經恢復了人權。」

對於那些仍在刻松的人們來說，他們對未來有著深深的恐懼，覺得自己就像人質。