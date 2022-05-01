UFC格鬥巨星麥葛雷格(Conor McGregor)身價驚人，他是2021年最吸金運動員，總收入為1.8億美元(約50.9億台幣)，其中他的場外收入就高達1.58億美金(約台幣44億)，尤其是自創《Proper 12號》威士忌品牌讓他賺進大把鈔票，而今年他開的酒吧竟遭人用汽油彈攻擊，他霸氣開了5萬美元(約台幣147萬)懸賞金請外界幫忙找嫌犯。

Conor McGregor shares security footage of Black Forge Inn fire bombing, offers $50k reward in since-deleted post https://t.co/lVqoyHLbVE — MMA mania (@mmamania) April 26, 2022

5萬美元對他來說可能只是皮毛，他只想快點找到是哪個不長眼的人砸他店，而之後這筆錢還真沒有白花，他僅僅用30分鐘就找到嫌犯，讓他開心直呼：「哇！真快，感謝好心人」。麥葛雷格29日在個人社群公開監視器畫面，向外界宣稱手上有一筆5萬美元現金，他說：「誰能告訴我他是誰，什麼都不用說，只要完成隨時聯絡我」。

接下來因金錢吸引力，嫌犯很快就被找到，讓麥葛雷格直呼比警方還厲害，並稱嫌犯運氣很差。而這間酒吧對他來有多重要？他去年賺進大把鈔票後斥資220萬美元(約台幣6480萬)，於家鄉愛爾蘭買下這間名為《The Black Forge Inn》的酒吧，7月順利開幕，但在今年1月竟遭人丟擲兩枚汽油彈攻擊，而事發3個月後他終於不忍了。

Here’s what a “little deli-chicken head” looks like according to Black Forge Inn owner Conor McGregor.



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順道一提，今年4月麥葛雷格自己也闖了禍，他因涉嫌危險駕駛面臨6項違反道路交通條例指控，包括無照駕駛、無保險駕駛，而他本人也於愛爾蘭當地法院出庭，沒想到他竟開著要價千萬的勞斯萊斯前往法院。之後他將駕駛執照、保險等相關證件副本給予警方，迫使法官最終讓他當下保釋候審，預計6月還需再回法庭一趟。