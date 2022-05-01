新冠疫情全球肆虐下，大陸疫苗廠商成最大贏家！據製造大陸首款新冠滅活疫苗的科興生物技術公司年報顯示，2021年淨利潤144.59億美元（約合人民幣955億元），約合台幣4257億元，相當於每天賺進11.7億元。這種驚人的利潤在大陸財經界引起廣泛的注意與討論。

據《快科技》報導，科輿生物公司年報顯示，2021年全年銷售額為193.75億美元（約合台幣5704億元），較前一年增長3694.36%；2021年實現淨利潤144.59億美元（約合台幣4257億元），同比增長7729.37%。

，對於收入暴增，公司稱主要得益於新冠疫苗CoronaVac（克爾來福）的銷售。新冠疫苗克爾來福由北京科興中維生物技術有限公司研發，截至2021年末，科興生物對科興中維的持股比例為59.24%。

中國大陸生物製藥公司科興生物開發的嚴重特殊傳染性肺炎疫苗，屬於滅活疫苗。2021年6月1日，世衛組織宣佈將克爾來福列入「緊急使用清單」。

科興生物公佈2021年報時也同時發佈的風險提示稱，公司所有的收入都來自疫苗產品的銷售。由於新冠疫苗收入來源有限，銷售收入的減少將導致公司收入大幅下降，並可能嚴重損害業務。

年報還顯示，科興目前的產品線包括重組乙型肝炎疫苗、甲乙型肝炎聯合疫苗、吸附破傷風疫苗、B型流感嗜血桿菌結合疫苗，以及10多種正進行臨床前研究或已完成臨床前研究的疫苗。

報導說，截至截至2021年12月下旬，該公司已經在全球範圍內提供了超過25億劑新冠疫苗。4月26日，中國國家藥品監督管理局正式批准科興控股生物、國藥集團中國生物基於Omicron變異毒株研製的新冠病毒滅活疫苗進入臨床研究。

報導還特別提到，值得注意的是，科興公司下屬的北京科興生物製品有限公司政府事務中心高級經理曹曉斌因病醫治無效，於2022年4月17日逝世，終年45歲。如此年輕且正值事業蒸蒸日上的時期突然病逝，且未公布病因，引起外界不少猜疑與議論。