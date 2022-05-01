今日適逢五一勞動節，國民黨團召開記者會，呼籲政府應面對勞保基金破產問題，國民黨團總召曾銘宗直言，勞保基金有可能在2028年破產，為避免影響千萬勞工權益，國民黨團提提「勞工保險條例第66條及第69條條文修正草案」，明定政府每年撥補勞保基金的金額 不得低於800億元，並就勞保財務負最後責任。

曾銘宗指出，我國現有的勞工總人數達1072萬人，勞保萬一破產，將影響到一千萬人的權益，依照勞動部預估，勞保會在2028年破產，若要避免破產，每年要撥補800億至1000億元，因此國民黨團要求政府每年至少撥補800億，另外？落實行政院長蘇貞昌承諾，提案也明定勞工保險財務由中央政府負最後的支付責任。

副書記長謝衣鳳表示，根據勞動部2020年委外提出勞保精算報告指出，潛藏債務超過10兆元，每年以5000億元速度增加，3年內會再增加1.24兆元，將突破11兆元，顯示勞保基金潛藏債務的問題非常嚴重，財務狀況在快速惡化中，在2028年以後就會面臨破產。

謝衣鳳質疑，蔡政府未來要拿什麼支付給退休勞工，是不是到了2028年蔡英文總統已經卸任了，就不在乎勞保破產的問題？政府必須正視勞保即將破產的問題，呼籲蔡政府和朝野立委支持修法，將政府每年超收的稅額，撥補到勞保年金中。

副書記長鄭正鈐表示，勞保基金管理機制也是勞工心中隱憂，勞動基金運用局曾發生重大弊案，勞工對政府是否完善進行基金管理信心動搖，應參考私校退撫基金的管理機制，讓勞保基金管理機制更完善，勞工才更有信心，這才是最好的勞動節禮物。