台中王姓女子2020年4月間，到潭子區的ATM提款機提領詐騙所得贓款，被認定是車手逮獲，且遭檢警以詐欺罪起訴，一審時她供稱，是以7000元代價答應幫人領款，但事後沒拿到錢；二審她翻供稱「是舅舅要求代領」，且表示「阿公說要說實話」，法院採信她的說詞，判王女無罪。

判決指出，王女在2020年4月下旬，參與綽號「花花」等詐騙集團的詐騙行為，該集團成員假裝是白木耳飲料公司員工，以電話聯繫龔姓等被害人，誆稱他們因下錯單、必須要取消訂單，再要求被害人匯款到指定帳號，導致龔男等人陸續匯款6萬9000元、7萬3000元與5萬6000元到詐騙集團指定帳戶。

龔男等人事後察覺被騙報警，警方循帳戶等資料查出，其中一筆款項就是匯到王女的帳號，要求她到案說明，王女在警詢時表示，她是遇到一名自稱「阿華」的男子，對方自稱帳號被鎖，但急需用錢、希望幫忙代領，且事後會給她7000元代領費，才會幫忙領錢，但後來根本沒拿到7000元費用。

但王女上法院時翻供表示，是舅舅跟她借用帳戶，且是舅舅要她去領錢，根本不知道對方是詐騙集團，且在領完錢後、走出超商就把錢交給舅舅；在警詢時會說謊，是因為舅舅叫她那樣說，但後來「阿公跟媽媽都說要說實話」，才決定實話實說。

事後檢方訊問舅舅，王女舅舅也坦承向外甥女借用帳戶，並將帳戶交給詐騙集團使用，提領的錢都交給集團成員，並得到2000元酬勞。

法官認為，王女翻供的說法與舅舅相符，且王女被查獲時身上沒有很多提款卡，看來不像是一般車手，經查後，兩人甥舅同住一處、感情不錯，且若非事實，王女舅舅應不會做出不利於自己的說詞，判王女無罪。