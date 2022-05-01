劉畊宏（右）除了帶著老婆王婉霏（左）一起直播教健身外，有時也會拉岳母（中）加入。（摘自微博）

劉畊宏去年年底帶著全家移居上海，近日在抖音開直播教跳自創「毽子操」，搭配好友周杰倫的夯曲，讓他在大陸疫情升溫封城之際一炮而紅，從4月12日不到600萬，截至今（1日）晚已達5898萬，人氣急速攀升，還曾在1天內漲粉1000萬，現在也幾乎每天都有300萬的漲幅，成為現象級網紅。

據短影音數據平台「蟬媽媽」上月20日發布的數據，劉畊宏近30天直播累計觀看人次已超過1億，單場直播最高曾達到4476萬觀看、2億個讚，刷新今年抖音直播紀錄。另外，據財經雜誌《中國企業家》報導，劉畊宏工作室曾透露，4月10日，劉畊宏直播結束後，收穫了26萬「音浪」（抖音虛擬貨幣，與人民幣的兌換比例為10：1），4月19日則收穫了240萬音浪，直播收入從2.6萬人民幣到24萬人民幣（約107萬台幣），短短10天內便增長近10倍。

雖然目前劉畊宏的直播是採取「帶操不帶貨」的模式，但仍有不少廠商看重他的高人氣，想置入自家商品在他的影片中，有大陸廣告公司透露他目前的報價，已經有人開到1支50萬人民幣（約225萬台幣），還有微博、小紅書、bilibili（B站）等平台，也都是一支短影音就要10萬人民幣（約45萬台幣）以上。

不過他去年年底加盟的MCN機構「無憂傳媒」CEO雷彬藝日前曾表示，現在外界對於劉畊宏的報價有諸多揣測，但他們近期還沒開始正式的商務合作，所以報價尚未確定，但知情人士也透露：「劉畊宏的商務合作報價一天一個數。」隨著他的人氣持續上漲。

不過人紅是非多，「劉畊宏商標被多方搶註」話題昨也登上微博熱搜冠軍，據大陸天眼查App顯示，已有福建和香港2公司申請註冊「劉畊宏」商標，分類為健身器材、服裝鞋帽等，「劉畊宏女孩」也被廣西某家公司申請註冊，分類為日用化學品，但至截稿前劉畊宏方都未對此做出任何回應。

此外，不少藝人也想搭上這波熱潮，不少藝人也想搭上這波熱潮，辰亦儒日前上傳健身操教學影片，配上「飛輪海」經典歌曲，呼叫「飛輪海女孩」一起跟著跳，陳妍希也帶著大家練瑜珈，還直接表示，看完劉畊宏後，可以跟著她一起放鬆、伸展。另外，微博甚至還在4月29日至5月31日發起全民健身計畫「燃動時刻」，邀請多位大明星和運動員帶大家動起來，公布的名單中，包括黃曉明、張鈞甯、余文樂等大咖，似乎大家都想來分一杯「畊」。