新冠肺炎本土確診數逐日上升，政府實施快篩實名制後，引發許多民眾排隊搶買，就有民眾上網發問「快篩劑應是備用還是急用？」引起討論，不少人也點出真正需要的族群，像是工作特別要求、或感染風險較高等狀況，否則真的沒必要囤積。

原PO在PTT八卦板上發文表示，看到在藥局門口排隊買快篩的人潮，不禁好奇「快篩是買來備用？還是緊急使用呢？」，由於現階段如果被匡列，也會拿到政府發的防疫包也有快篩劑，認為大家搶著排隊買來放醫藥箱備用，但真正緊急需要的人就買不到了，反而容易造成緊張。

不少網友留言指出，快篩劑使用頻率較高的急用族群，像是配合公司防疫規定、疫情較嚴重地區，「沒有使用就不能上班，急啊」、「有些是學校或公司要求才會去排」、「北部還是自己準備一些，避免真有狀況」、「北市買是急用，其它備用」，另外就是尚未拿到防疫包的居隔者，「慰問包極可能很晚才送達啊，現在什麼都延遲」、「想解隔，但還沒收到防疫包你就知道」。

也有人認同原PO看法，快篩劑不須多買，買一份擺著就夠了，「家裡至少放一支，保平安的」、「更多是買安慰的」、「一堆阿公阿嬤不用上班也在買」、「備用，尤其是自己一個人住根本沒有同住者」、「先買一兩包備用就夠了，有些人一直重複排跟白X一樣」。