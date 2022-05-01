20歲新兵嘴破求驗退 醫官發現「2指塞不進口」一查傻了

1名剛入伍的20歲士兵發現自己嘴巴一直有潰瘍，藉此要求驗退，醫官看他嘴裡確實有紅白小點，且無法張大嘴，最多只能張開到「2根手指大小」，醫官認為不單純，轉介到大醫院做切片檢查，果然發現罹患口腔癌，詢問下才得知原來該士兵家中在做種檳榔生意，有一大片檳榔樹林，他自12歲起就開始嚼檳榔。

腸胃科醫師蕭敦仁在節目《醫師好辣》分享，他當兵時擔任新訓師的醫官，為新兵做體檢，當時1名年僅20歲的士兵入伍後一直要求驗退，理由是嘴巴一直有潰瘍，蕭敦仁一檢查果真嘴裡有白白紅紅的點，奇怪的是該士兵嘴巴僅能張開約2根手指大小，到大醫院做切片檢查，確認為口腔癌第1期，蕭敦仁對於年紀如此輕就罹癌感到詫異。

20歲士兵發現嘴巴有潰瘍，要求驗退，醫官發現他無法張大嘴，最多只能張開到「2根手指大小」，轉到大醫院做切片檢查，果然發現罹患口腔癌。（翻攝自YouTube頻道《醫師好辣》）

蕭敦仁說他之後詢問該名士兵家庭背景，才得知原來該名士兵家中是種檳榔山的，因此他從12歲開始就跟著家人嚼檳榔，嚼了整整8年就罹癌，蕭敦仁因此奉勸國人香菸、檳榔、酒精3樣東西盡量不要碰，對口腔健康影響劇烈。

根據衛福部資料指出，口腔癌患者中近9成都有嚼檳榔的習慣，另外嚼檳榔者罹患口腔癌的機率是一般人29倍，若是同時吸菸及嚼檳榔者，導致口腔癌的機率為89倍；吸菸、飲酒及嚼檳榔者則為123倍，不少患者即便已戒檳榔20年仍罹癌，醫師建議30歲以上的人每2年就應該篩檢1次。