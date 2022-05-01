知名網路正妹姚采辰（辰辰）不僅外型亮麗，還擁有F級火辣傲人身材，照片經常被鄉民分享到PTT表特版，光是IG就有82萬追蹤的高人氣。不吝分享好身材的姚采辰，昨(30日)曬出多張健身美照，上身黑色女神小可愛交叉包覆她的犯規UU，網友紛紛佩服教練「怎麼還能認真教學？」

姚采辰在IG透露自己對於健身，過去都是靠著恆心毅力斷斷續續在自我鍛鍊，不過這次她「終於下定決心」，並找了一個私人教練與安靜場地訓練，並幽默自虧笑說：「看我練到雙下巴都跑出來，就知道我是真的很認真在做，不是只有穿運動內衣露奶跟拍照喔！」。

只見姚采辰綁起馬尾，穿著一件交叉設計的黑底紅邊女神風運動內衣，透過教練從旁指導下，她時而深蹲、時而採蹲跪姿訓練背肌，甚至還有隔空仰躺「骨盆舉啞鈴」訓練蜜桃臀，而深邃的雪白UU事業線也隨著身體律動，包不住地擠壓而出性感外溢，讓人看了眼睛大吃冰淇淋。她還說：「連攝影師都一直叫我要表情控管，真的超難，腿都在抖了。期待變身！教練請給我腰瘦餒po咖蹭頂扣扣的辣妹身材！」

姚采辰下定決心請教練指導健身，認真鍛鍊同時難免浮現崩潰表情。（圖／取自姚采辰IG）

貼文一出，立刻引發粉絲暴動，眾人紛紛留言「妳穿這樣到底哪個教練有辦法專心鍛鍊妳啦」、「性感的事業線……教練看了，還不流鼻血嗎？」、「我要去這間賣衛生紙」、「最好穿這麼辣運動」、「我要去這間賣衛生紙」、「這個教練集中呼吸中」、「到底要教練如何是好」、「太為難教練了」、「教練上輩子燒了多少香」、「教練還能認真教學，佩服，佩服」、「想去考健身執照了」，不到1天獲1.5萬讚。

姚采辰喊話期待變身，請教練給她腰瘦餒po咖蹭頂扣扣的辣妹身材。（圖／取自姚采辰IG）

姚采辰多年前就上過PTT表特版，打出知名度後人氣直線上升，被封為百萬網美，目前臉書擁有超過136萬人追蹤；由於她經營自創服裝品牌和醫美診所，也有最美闆娘稱號。