桃園雲豹職業籃球隊1日與全家海神進行比賽，因賽前有5名隊職員(其中包含4名球員)快篩出現異常，因此僅用7名球員撐完全場，終場以117比137落敗，而賽後PCR結果出爐，5人皆呈現陽性。

今天賽前雲豹全隊進行例行賽前快篩檢測，有5名隊職員呈現陽性反應，為求謹慎，全隊再使用其它品牌快篩試劑進行2次檢測時，則是全隊陰性，但球團依舊安排5人至醫院進行PCR檢測，並已經同步通知聯盟與高雄全家海神隊。

而依照聯盟4月29日臨時總經理會議決議，在24小時內快篩結果陰性、且全隊可出賽人數超過8人時需正常出賽，因此球團需遵守聯盟指引，在PCR檢測結果出爐前，必須按照既定賽程出賽，因此才會以7人打全場，而賽後約晚間9點時，醫院也把PCR結果告知球隊，確認5人皆確診。

也因此球隊賽後，立刻召集全隊赴醫院進行PCR檢測，最快結果要等到明天中午前才會出爐，在這期間，雲豹所有球員將進行最完善之防護，採取一人一室隔離方式，等待結果出爐，相關防疫規定也將依照聯盟指引進行。