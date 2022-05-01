俄烏衝突引發的鋼鐵供給短缺的情況持續發生，中華信評分析，此項最新趨勢提振了台灣的鋼鐵出口，中國鋼鐵公司身為台灣唯一的上游鋼鐵製造商，可望因下游鋼鐵製造商的出口需求增加而受惠，中鋼不僅能維持銷售量，亦能自主訂價在較高的鋼價。

中華信評據此將中鋼長期發行體信用評等的評等展望，最新由「穩定」調整為「正向」，中鋼的長、短期發行體信用評等「twAA-/twA-1+」，同時確認。中鋼子公司中鴻鋼鐵、中龍鋼鐵的信用評等展望，也同時調整為「正向」。

中華信評指出，給短缺與國內的強勁需求，可以在2022年為中鋼強健的營運現金流量產生能力，提供支撐。此外，公共基礎建設專案、台商持續回流帶動下，增加的商用不動產需求、以及來自製造業的需求支持，未來6至12個月國內對於鋼鐵產品的需求，可望維持在相對強勁的水準。

中華信評預期，中鋼集團在未來兩年期間，穩固的鋼鐵需求以及加速下降的借款水準，將有助於中鋼將其 來自本業的現金流量（funds from operations，FFO）對借款比，將維持在30％以上的水準。

中鋼公司為台灣唯一的一貫作業煉鋼廠，國內市占率逾50％，粗鋼年產能約1,600萬噸。中華信評估計，該公司2021年的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）為新台幣1,136億元。中鋼相對強勁的營運現金流量產生能力，與為台塑河靜鋼鐵廠提供之債務擔保的解除，應可加快本身降低借款的速度。