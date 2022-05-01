灰熊昨天在季後賽場上以114：106擊退灰狼，成功以4：1淘汰對手闖進第二輪，接下來將面對強敵勇士，而整個系列賽灰熊主將莫蘭特(Ja Morant)表現不俗，平均砍下21.5分10.5助攻8.7籃板1.5抄截，接近大三元的全面成績，不過對此表現他的爸爸老莫蘭特(Tee Morant)卻不領情，賽後受訪時直說兒子打得像「垃圾」一樣。

Tee Morant/ Usher knows best. We still won with Ja and Jaren playing dumb. If we have a shot vs the Warriors, they both gotta step up. Grizz in 7…? https://t.co/7hiSMoTRLA — Josh Buford (@JoshBuford1) April 30, 2022

老莫蘭特在這個系列賽風頭不輸給兒子，他除了在場邊與唐斯(Karl-Anthony Towns)父親互噴製造不少爆點，他神似R&B歌手亞瑟小子(Usher)的外貌更引起不少議論，在第5戰他正好和亞瑟小子坐在一起，兩人戴上墨鏡的相似程度非常高，轉播單位還搞笑在兩人名字下方打上問號，這可能真會讓不熟悉他們的人搞混。

而系列賽結束後老莫蘭特依舊把兒子焦點搶走一半，在訪問時點評了兒子首輪表現，直說他打得很糟，像是垃圾一樣，現在自己是他的黑粉。確實莫蘭特數據看來相當不錯，但實際上投籃命中率只有38.6%，三分球命中率更只有低迷的20%，罰球命中率則是71%，證明老爸並非單為製造話題而批評他。

JA MORANT en el Game 5



📊 30 PTS | 13 REB | 9 ASTS | 3 ROB



Y 3-2 en la serie para @memgrizz. pic.twitter.com/FASRy8CnAs — NBA Spain (@NBAspain) April 27, 2022

緊接著灰熊就要面對勇士，於台灣時間2日凌晨3點半開戰，莫蘭特和柯瑞(Stephen Curry)的對決肯定是一大焦點，但他不單要面對柯瑞，還有「浪花二哥」克雷湯普生(Klay Thompson)，湯普生漸漸找回身手於首輪砍下場均22.6分，更可怕的是本季勇士還多了普爾(Jordan Poole)這個得分點，灰熊該如何防守肯定是相當頭痛的問題。