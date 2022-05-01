乩童作法是話術還是神蹟，全憑當事人怎麼看！1名女網友日前因身心問題罹患產前憂鬱，丈夫帶她到親戚開的宮廟問事，而丈夫表姐就是廟內乩童，表姐一開口就問「拿過小孩嗎？」還說她身後跟著1個嬰靈與4個大人，都是她以前傷害過的人，她則解釋從未墮胎也沒傷害過人，質疑對方根本在亂說。

該名女網友在臉書「匿名公社」上發文表示，她本身有在服用身心科藥物，日前因為懷孕停藥，導致罹患產前憂鬱症，丈夫因此帶她到親戚開的宮廟尋求宗教力量，而丈夫表姐是廟裡乩童，法事開始後該表姐就問她「有拿過小孩嗎？」還說她身後跟著1個嬰靈與4個大人，都是她以前傷害過的人。

女網友罹患產前憂鬱，丈夫帶她到親戚開的宮廟問事乩童一開口就問她「拿過小孩嗎？」還說她身後跟著1個嬰靈與4個大人，讓她超崩潰。（翻攝自臉書「匿名公社」）

該女網友說從未拿過孩子，也沒有傷害過別人，該表姐則說應該是前幾世的累世冤親債主，但她質疑該表姐一開始就問說有無拿過孩子，質疑對方根本是瞎扯，但她事後仍燒了不少紙錢，希望讓冤親債主能順利超渡；她將此事分享並詢問其他網友「沒有拿過小孩有可能會被嬰靈跟嗎？」

該女網友說慶幸丈夫沒有誤會她曾墮胎，她說該表姐先前對她就有成見，質疑一切都是「她在弄我」；其他網友則留言說「問事sop，看到女的就講嬰靈，看到男的就歸冤親」、「告訴老公，宮廟就隨手拜拜就好別太過迷信⋯事在人為，別浪費時間和金錢在那種地方」、「話術！去宮廟問，男的就是路過車禍現場多看一眼，被亡者纏住，女的就是有嬰靈跟著」。