美式賣場好市多Costco夯品眾多，其中有一款精油肥皂許多人推薦好用，不過有一名網友表示，買回家後發現肥皂越洗越大塊，並PO出使用前後的對比照，直呼「這也太超值了吧」，有內行人一看急勸趕快丟掉！

這名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，之前看到大家推薦這款精油肥皂，因此她也跟著買了一組，怎知從3月開始用到現在，竟越洗越大塊，讓她忍不住喊「這也澎得太大了吧」。

原PO並貼出使用前後的肥皂對比照，從照片中可見，使用後的肥皂變得又高又胖，比全新的整個大了一號。照片曝光後讓眾人驚訝，網友紛紛回應「百年難得一見的香皂聚寶盆，越洗越大塊，賺到啦」、「我們用好幾盒了從來不會長大欸，太神奇了」、「這肥皂一定是阿嬤養的」、「名副其實的『肥』皂」。

有內行人指出，肥皂泡到水或肥皂盒沒瀝乾才會這樣，應該是太潮濕導致肥皂膨脹，恐怕已經滋生細菌，最好趕快丟掉，不然皮膚可能會越洗越糟，並建議不要把肥皂放在海棉上，應保持乾燥，否則容易變質。

原PO事後表示，海綿下面的肥皂盒是有洞的，裡面並沒有積水，而且之前用的肥皂也沒有發生這種情況，現在才知道原來肥皂發胖不是好事，直呼「真的是長知識了」，他準備把那塊膨脹的肥皂切一切拿去洗廁所。