俄烏戰爭開打近3個月，全世界都在關注何時才可能停戰。前空軍副司令、退役中將張延廷1日分析認為，中國大陸在經濟、外交、軍事上，對俄羅斯都具有很大的影響力，烏克蘭會找誰調停？當然是找影響力大的，希望中國大陸方面能出面背書。至於為何不是找美國，張延廷直言，美國沒辦法調停，因為美國真要想調停，不會供應這麼多武器給烏克蘭，且美國軍火出口就佔全球40%。

張延廷1日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄烏戰爭開打至今，短時間內可能不會馬上停下來，雙方都在互相加碼，也沒有共識，使得停火談判沒有任何進展，烏克蘭靠著西方國家源源不斷的軍援和俄羅斯對峙，會打多久沒人知道。

美國國防部發言人 柯比。(圖／美聯社)

張延廷認為，烏克蘭總統澤倫斯基從開戰至今，罵了西方很多國元首，包括英國、法國，德國，甚至是美國總統拜登，更是每天罵俄羅斯總統普丁，但從來沒有罵過中國大陸領導人習近平，原因跟中國大陸曾與烏克蘭於2017年簽署「核保護傘」協定有關，對烏克蘭而言，中國大陸是全世界唯一有提供「核保護傘」的國家。

也因此，德國、法國在俄烏戰爭中，講話當然不夠份量，雖然北約等國能提供武器給烏克蘭，但要作為中間調停人是不夠的，俄羅斯不會接受。再者，中國大陸是世界第二大經濟體，國民總生產額達17兆美元，加上中俄關係總體來說是友好的，對俄羅斯的影響力是相當大的，張延廷說，烏克蘭會找誰調停？當然是找影響力大的，希望中國大陸方面能出面背書。

最後，從外交方面來說，中國和法國一樣，同為聯合國五大常任理事國，份量也夠，對拉美、非洲等國的影響力量也足夠強大，種種因素考量下，澤倫斯基當然找影響力大的中國大陸，自從開戰後，澤倫斯基就沒有罵過中國大陸。

張延廷直言，或許有人會問，澤倫斯基為何不找美國？美國不是影響力最大嗎？他分析，美國沒辦法調停的原因在於，美國是想供應武器的，美國真要想調停，不會供應這麼多武器給烏克蘭，而全世界五大軍火商，美國就佔了四家，因此軍火出口才能佔全球40%，不難看出美國本身就是軍工複合體。