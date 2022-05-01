女神袁艾菲2019年2月登記結婚，和認識超過10年的高顏值帥哥「老魚」修成正果，並經常在社群分享夫妻放閃日常。日前她曝光了一段老魚與愛貓「亞拉岡」的親密互動影片，不料竟被網友質疑「虐貓」，老公事後道歉又遭指「沒誠意」，掀起熱議論戰。袁艾菲昨(30日)坦言自己的私訊被灌爆，但更多是網友給予的鼓勵；她還公開愛貓和老魚私下親密互動的影片，並虧自己才是「第三者」，可愛趣味畫面讓粉絲笑翻。

袁艾菲的丈夫老魚日前在影片中，趁愛貓亞拉岡不注意，悄悄從牆邊跑上前「突襲」，先把愛貓夾在雙腿之間逗弄，接著又抱起來「吸貓」，才一臉滿足地把貓咪放走；怎料竟有網友指控他的行為是「隨便暴力對待貓咪」。老魚雖在之後道歉表示「會修正對待貓咪的疼愛方式」，但又因補上一句「但，至少我不會把動物吃下肚」，被網友認為根本沒有反省之意，一時論戰熱議不絕。

袁艾菲針對熱議也認真回應網友的指教並清楚說明原委。（圖／取自袁艾菲IG限時動態）

袁艾菲昨(30日)在事發2天後再度發文，透露自己的私訊被灌爆：「不認識我們的、認識我們的、有養寵物的、沒養寵物的、有小孩的、男女朋友的，全部都是相信我們和鼓勵我們的，真的覺得很感動很溫暖」，她特別公開亞拉岡主動親近老魚的影片，證明他們的感情如膠似漆。

影片中，亞拉岡站在上半身打赤膊的老魚背上，張開貓掌踩踏，看起來像是在幫他「按摩」似的，還用尾巴「督」老魚；隨後看到老魚嘟嘴要親，牠也立刻湊過去玩親親，看起來十分親近。袁艾菲對老公和愛貓的親密舉動，幽默笑虧：「不被愛的那個人才是第三者，也就是我本人」；還喊話老魚說：「不要怪我為什麼這麼裸露，誰叫你們恩愛的時候都不穿衣服」，用畫面說明了愛貓與丈夫之間的相處完全沒有問題。

袁艾菲的影片公開後，許多網友都力挺表示：「無須理會酸民」、「貓咪害怕是不可能會主動跳到身上踩踏跟親近的」、「追蹤久了就會知道老魚跟亞拉岡之間的愛」、「每個家庭生活及相處的模式本來就不一樣」，還有人笑說：「認真追蹤的就會知道第三者一直都是艾菲」，釣出袁艾菲回說：「可惡，我要怒send 老魚 tree pay(賞巴掌)」。