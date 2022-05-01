教導數學科目的教師，從古至今大部分以男性為大宗，不過有名暱稱「Kelly」的女教師，不只授課數學，還有不輸明星的天使臉孔、魔鬼身材；近日她公開穿著比基尼的辣照，好身材讓網友都眼睛一亮。

從Kelly的IG自介上可以得知，她的教學經歷很豐富，曾當過公立國小專任教師、台北站前國高中私中數學老師、台灣區數學教育總監，還是新創外商專案經理，Kelly將生活紀錄在IG，命名為「數學老師的日常」，吸引10萬網友追蹤。

今（1日）晚間，Kelly上傳一組身處萬豪酒店的比基尼辣照，打趣地說：「每次去泳池、海邊，穿泳裝都像是對身材的期末考。」照片中，Kelly放下一頭及胸長髮，臉上化著甜美妝容，穿著三點式比基尼，除了露出大面積的雪白肌膚，S型曲線更是一覽無遺；其中幾張她還坐在落地窗旁的椅子上，屈膝展現纖細美腿，高顏值搭配魔鬼身材，讓許多網友看得眼冒愛心，紛紛留言激賞：「這件還有身材都滿分破表了！超美好羨慕」、「期末考滿分！nice girl」、「維護世界和平，靠您了」、「好性感」。

Kelly過往在補習班任教時，曾被讀高中的同學問未來會不會在公車上看到她的廣告，Kelly當時只覺得是開玩笑，想不到真的美夢成真，「2021真的解了這個人生成就，而且不是公車站是捷運站，20個捷運站大概五個月。」她感謝公司跟所有同事的協助，才有辦法達成各種人生成就。