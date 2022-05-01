捷運對於通勤族來說再熟悉不過，每周5天的工作日中，必體會上下班時車廂內擠沙丁魚的日常。上班都來不及了，人潮多到上不了車更是無奈，想必大家有的時候會想，明明「他/她能夠放下後背包」、「他/她可以再往裡面靠一點」，他/她可以…的話，或許空間可以塞更多人，也能讓捷運行進時安全一些。曼谷大眾運輸系統(BTS)27日在臉書公告，呼籲民眾避免「翹二郎腿」，因為此舉無形中可能傷害到站著的乘客，引來大批網友支持。

綜合泰媒報導，泰國曼谷大眾運輸系統(BTS)在官網Po出告示，「請乘客相互配合，避免乘坐時翹腳，因為尖峰時刻人潮眾多，翹腳可能會干擾行走路徑或傷害到其他站著的乘客。」最後更呼籲，「將座位優先禮讓給真正需要的人，不僅是老弱婦孺。」

貼文一出，引起所有泰國網民共鳴，更有長年通勤的老手出來喊聲「後背包往後背」、「倚靠扶手」的這2類人也需要被警告一下，因為每當車廂明明還有空間時，眼看步伐止於月台銜接的車門口，那種辛酸與無奈總是提醒自己「明天要提早5分鐘起床…」