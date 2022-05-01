智慧型手機功能日新月異，也會記錄使用者習慣，就有女網友上網分享自己查看男友手機3種招式，最後成功抓包對方出軌，果斷跟渣男分手。招式也讓網友直呼，這篇教學不能被另一半看到。

原PO在Dcard發文表示，自己與前任男友自從遠距離交往後，開始覺得對方很奇怪，決定觀察對方的言行舉止，從手機上也能找到線索。首先是透過iPhone下拉的「SIRI建議」，可以顯示最近常用的app，通常人類會忘記這件事，特別是那種下體癢只記得撩妹爽的人，這邊就可以看見一些蛛絲馬跡，基本上這裡出現交友軟體就是必分無疑。另外從設定查看「螢幕使用時間」，也能得知對方常用的app。

第二個觀察重點則是emoji或LINE貼圖，渣男如果有正在使用交友軟體的話，有些emoji應該可以看出一些端倪，LINE上的抱抱貼圖、親親貼圖也是同理，「平常根本很少看過他對你用，那大概就要問自己他是對誰用！」

最後則是IG分享功能的建議列表，點擊「紙飛機圖案」會顯示一些推薦人，那些人就是與帳號主人最常互動的人，可以留意是否有陌生帳號。但這招顯示結果可能因人而異，還是要斟酌一下。

網友們看完後紛紛留言，「狂，現在抓男友出軌方式越來越多了」、「太厲害了！樓主好人一生平安」、「如何避免女友看到這篇文章...?」、「希望男友不要看到這篇文，哈哈哈哈」、「談戀愛真的好麻煩，還是單身好了」。也有人加碼分享，「可以去信箱或簡訊打app關鍵字，一般都會有簡訊驗證碼」、「還有手機瀏覽器的分享，按下去會跳出經常聊天的人」。